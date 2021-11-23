В Россию не побегут: В Киеве отвергли возможность «катастрофы» с миллионами беженцев

«Я думаю, это (миллионы беженцев – прим. НСН) невозможно. Россия еще полтора года назад закрыла границу с Украиной. Ни один украинец, например я, попасть в Россию теперь не может, кроме граждан ДНР и ЛНР. Поэтому в любом случае граждане Украины спасаться в России не будут», - сказал Ковтун.

Он также отметил, что Украине часто предрекают «катастрофы», но их сроки всегда сдвигаются.

«Это уже не первое подобное заявление Патрушева, он уже публиковал статью похожего содержания. Эти "сроки катастроф" все время сдвигаются и сдвигаются. Думаю, через три месяца он еще что-то подобное заявит, а мы будем жить дальше», - подчеркнул политолог.

При этом Ковтун посоветовал Патрушеву думать о проблемах России, а не других стран.

«Главное - это то, что России не надо искать, как у кого-то плохо. Сделайте у себя хорошо. Патрушев – секретарь Совета безопасности России, и мой совет, чтобы он думал о безопасности России, борьбе с COVID-19, вакцинации и повышении уровня жизни российских граждан», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши можно расценивать, в том числе, и как результат внешнего давления на Минск. В качестве примеров он указал на Ближний Восток, Северную Африку и Украину, где, по его словам, Запад «фактически установил свой протекторат».