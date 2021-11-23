В Россию не побегут: В Киеве отвергли возможность «катастрофы» с миллионами беженцев
Политолог Вячеслав Ковтун сказал НСН, что не верит в слова Николая Патрушева: подобные прогнозы же были, но не сбывались.
Украине в ближайшее время не грозит гуманитарная катастрофа и бегство миллионов граждан в соседние страны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог Вячеслав Ковтун.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, довел часть населения до нищеты, и там может «полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».
«Я думаю, это (миллионы беженцев – прим. НСН) невозможно. Россия еще полтора года назад закрыла границу с Украиной. Ни один украинец, например я, попасть в Россию теперь не может, кроме граждан ДНР и ЛНР. Поэтому в любом случае граждане Украины спасаться в России не будут», - сказал Ковтун.
Он также отметил, что Украине часто предрекают «катастрофы», но их сроки всегда сдвигаются.
«Это уже не первое подобное заявление Патрушева, он уже публиковал статью похожего содержания. Эти "сроки катастроф" все время сдвигаются и сдвигаются. Думаю, через три месяца он еще что-то подобное заявит, а мы будем жить дальше», - подчеркнул политолог.
При этом Ковтун посоветовал Патрушеву думать о проблемах России, а не других стран.
«Главное - это то, что России не надо искать, как у кого-то плохо. Сделайте у себя хорошо. Патрушев – секретарь Совета безопасности России, и мой совет, чтобы он думал о безопасности России, борьбе с COVID-19, вакцинации и повышении уровня жизни российских граждан», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши можно расценивать, в том числе, и как результат внешнего давления на Минск. В качестве примеров он указал на Ближний Восток, Северную Африку и Украину, где, по его словам, Запад «фактически установил свой протекторат».
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что ситуация на Украине сейчас напоминает сложившуюся в Грузии перед событиями 2008 года. В СВР подчеркнули, что «провокационная политика» США и ЕС укрепляет у украинских властей чувство безнаказанности и вседозволенности.
Военный историк Евгений Норин сказал «Радиоточке НСН» в этой связи, что на данный момент разговоры о реальном конфликте России и Украины напоминают «белый шум», но если он действительно произойдет, то будет «коротким и кровопролитным».
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