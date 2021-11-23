Патрушев озвучил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что происходящее сегодня на границе Белоруссии и Польши можно расценивать, в том числе, и как результат внешнего давления на Минск.

Польша не признала договоренности по ситуации с мигрантами между ФРГ и Белоруссией

По его мнению, Западу не удалось «уничтожить руководство и погрузить страну в хаос», поэтому теперь «пытаются наводнить государство мигрантами», с целью «подорвать систему соцзащиты и здравоохранения».

«Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», - отметил Патрушев.

Он также напомнил о Ближнем Востоке и Северной Африке, где вмешательство западных стран стало причиной хаоса, в результате чего население этих стран предпочло перебраться в другие регионы.

Патрушев привёл в пример Украину, где, по его словам, Запад «фактически установил свой протекторат», что привело к разрушению экономики и обнищанию населения, и в любой момент «миллионы украинцев могут побежать искать приют в других местах».

Ранее глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора заявил, что Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:БелоруссияПольшаУкраинаСовбез РФ Николай Патрушев
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