Патрушев озвучил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что происходящее сегодня на границе Белоруссии и Польши можно расценивать, в том числе, и как результат внешнего давления на Минск.
По его мнению, Западу не удалось «уничтожить руководство и погрузить страну в хаос», поэтому теперь «пытаются наводнить государство мигрантами», с целью «подорвать систему соцзащиты и здравоохранения».
«Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», - отметил Патрушев.
Он также напомнил о Ближнем Востоке и Северной Африке, где вмешательство западных стран стало причиной хаоса, в результате чего население этих стран предпочло перебраться в другие регионы.
Патрушев привёл в пример Украину, где, по его словам, Запад «фактически установил свой протекторат», что привело к разрушению экономики и обнищанию населения, и в любой момент «миллионы украинцев могут побежать искать приют в других местах».
Ранее глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора заявил, что Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны, сообщает RT.
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