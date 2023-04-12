Песков: Скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью
Скорость принятия Государственной Думой законопроекта об электронных повестках объясняется важностью документа и изменений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что вопросы о нюансах процесса обсуждения и принятия законопроекта необходимо переадресовать Госдуме. Песков подчеркнул, что подобные документы сегодня крайне важны.
Ранее, 11 апреля, Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные операции.
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну. При этом он указал, что те, кто остался в России, не будут публично выражать свое недовольство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru