Песков: Скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью

Он отметил, что вопросы о нюансах процесса обсуждения и принятия законопроекта необходимо переадресовать Госдуме. Песков подчеркнул, что подобные документы сегодня крайне важны.

Ранее, 11 апреля, Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные операции.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну. При этом он указал, что те, кто остался в России, не будут публично выражать свое недовольство.

