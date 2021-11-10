Песков назвал крайне напряженной ситуацию на границе Польши и Белоруссии
Песков высказался о сложной ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Он сделал это на традиционном брифинге с журналистами.
«Ситуация действительно крайне напряженная. Тенденция к росту напряженности, что не может нас не беспокоить», — заявил пресс-секретарь президента, отметив, что главы России и Белоруссии уже обсудили ситуацию на границе.
По его словам, нежелание европейских коллег продемонстрировать приверженность европейским ценностям приведет к гуманитарной катастрофе.
Ранее в Польше заявили о намерении закрыть границы с Белоруссией из-за проблемы с мигрантами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru