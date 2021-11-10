В МИД Белоруссии пообещали ответить на агрессию против республики

Агрессивные действия, развязанные сегодня против Белоруссии, не могут оставаться без ответа. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В среду глава белорусского МИД принимает участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и России.