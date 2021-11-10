В МИД Белоруссии пообещали ответить на агрессию против республики
Агрессивные действия, развязанные сегодня против Белоруссии, не могут оставаться без ответа. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
В среду глава белорусского МИД принимает участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и России.
Макей отметил, что в отношении Белоруссии «развязана настоящая масштабная комплексная агрессия по различным направлениям».
«Мы намерены решительно отстаивать позиции конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами, при этом исходим из того, что любые недружественные действия против наших стран не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа», — цитирует министра РИА Новости.
Кроме того, Макей заявил об озабоченности Минска и Москвы наращиванием мощи НАТО на границах Союзного государства. По мнению министра, Запад «предпочитает не слышать» призывы о разрядке.
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