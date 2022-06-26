Песков: Шойгу ежедневно докладывает Путину о ходе спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине, сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
Об этом пресс-секретарь рассказал, комментируя вопрос журналистов о том, планируется ли доклад главы ведомства российскому лидеру.
Ранее стало известно, что Сергей Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине. В ходе инспекции ему доложили обстановку и рассказали о действиях ВС РФ на основных направлениях спецоперации.
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