Песков: Шойгу ежедневно докладывает Путину о ходе спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине, сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Песков не подтвердил информацию об экстренном совещании Путина

Об этом пресс-секретарь рассказал, комментируя вопрос журналистов о том, планируется ли доклад главы ведомства российскому лидеру.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине. В ходе инспекции ему доложили обстановку и рассказали о действиях ВС РФ на основных направлениях спецоперации.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков
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