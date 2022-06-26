Песков не подтвердил информацию об экстренном совещании Путина

«Нет. Все не так. Все нормально», — сказал официальный представитель Кремля. Так он прокомментировал вопрос о том, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что президент России срочно едет в Кремль, и высказывали свои предположения о возможных причинах.

Ранее Песков не подтвердил информацию о присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания «Герой России».

