Песков не подтвердил информацию об экстренном совещании Путина
Российский президент Владимир Путин не планирует ночью никаких экстренных совещаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Нет. Все не так. Все нормально», — сказал официальный представитель Кремля. Так он прокомментировал вопрос о том, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что президент России срочно едет в Кремль, и высказывали свои предположения о возможных причинах.
Ранее Песков не подтвердил информацию о присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания «Герой России».
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