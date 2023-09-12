Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
12 сентября 202312:25
Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет принимать участие в переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР в ходе визита Ким Чен Ына в Россию не будет.
Ранее, 12 сентября, сообщалось, что глава Северной Кореи выехал из Пхеньяна спецпоездом. Отмечалось, что его сопровождали большие кадры партии, правительства и вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай
- Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна
- Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
- МЧС: На территории завода в Башкирии загорелась мазутная яма
- Марочко рассказал о росте напряжения между боевиками «Азова» и военными ВСУ
- Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде
- Минобороны опровергло сообщения о закреплении ВСУ в Опытном
- Путин: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек
- Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине
- Путин: Россия не может прекратить боевые действия во время контрнаступления ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru