Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет принимать участие в переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР в ходе визита Ким Чен Ына в Россию не будет.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что глава Северной Кореи выехал из Пхеньяна спецпоездом. Отмечалось, что его сопровождали большие кадры партии, правительства и вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКим Чен ЫнВладимир Путин

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