Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына

По его словам, отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР в ходе визита Ким Чен Ына в Россию не будет.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что глава Северной Кореи выехал из Пхеньяна спецпоездом. Отмечалось, что его сопровождали большие кадры партии, правительства и вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».

