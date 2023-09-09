Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания республики. Об этом сообщило радио «Голос Кореи».
«Владимир Владимирович Путин прислал 9 сентября поздравительную телеграмму ... Ким Чен Ыну. Он писал, что шлет Ким Чен Ыну сердечные поздравления», — отмечается в сообщении.
В телеграмме Путин указал, что отношения между Россией и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения, страны накопили опыт конструктивного взаимодействий в различных областях. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании двусторонних связей, которое отвечает интересам народов и идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове.
«Адресант ... пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - мира и благополучия», — добавило радио «Голос Кореи».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru