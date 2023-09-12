Ким Чен Ын едет в Россию на спецпоезде
12 сентября 202304:01
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом, сообщает северокорейское государственное радио «Голос Кореи».
Это произошло 10 сентября во второй половине дня. Лидер КНДР нанесет визит в Россию.
Его сопровождают большие кадры партии, правительства и вооруженных сил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Ким Чен Ын едет в Россию на спецпоезде
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru