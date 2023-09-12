Ким Чен Ын едет в Россию на спецпоезде

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом, сообщает северокорейское государственное радио «Голос Кореи».

В Кремле подтвердили официальный визит Ким Чен Ына в Россию

Это произошло 10 сентября во второй половине дня. Лидер КНДР нанесет визит в Россию.

Его сопровождают большие кадры партии, правительства и вооруженных сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРКим Чен Ын

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