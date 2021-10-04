Песков: Сбоев в работе сайта президента РФ нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал работу сайта kremlin.ru на фоне масштабного сбоя в социальных сетях. По словам Пескова, сайт президента работает без перебоев, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось о неполадках в функционировании приложений Facebook, Instagram и WhatsApp в нескольких странах. Причины глобального сбоя пока неизвестны.

