Песков: Сбоев в работе сайта президента РФ нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал работу сайта kremlin.ru на фоне масштабного сбоя в социальных сетях. По словам Пескова, сайт президента работает без перебоев, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось о неполадках в функционировании приложений Facebook, Instagram и WhatsApp в нескольких странах. Причины глобального сбоя пока неизвестны.

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ФОТО: РИА Новости
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