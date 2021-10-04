Песков: Сбоев в работе сайта президента РФ нет
4 октября 202121:57
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал работу сайта kremlin.ru на фоне масштабного сбоя в социальных сетях. По словам Пескова, сайт президента работает без перебоев, передает РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось о неполадках в функционировании приложений Facebook, Instagram и WhatsApp в нескольких странах. Причины глобального сбоя пока неизвестны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- На МКАД ограничили движение из-за массовой аварии
- В Удмуртии отменят массовые мероприятия с 11 октября из-за COVID
- Полковник ФСБ объяснил появление подполья террористов в Подмосковье
- Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»
- Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США
- В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
- В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
- В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей
- Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
4 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru