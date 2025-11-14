Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области

Россия никогда не забудет помощь сапёров КНДР в разминировании Курской области. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная

По его словам, эта лпасная и сложная работа продолжается и северокорейские специалисты «очень помогают».

«Мы это очень высоко ценим», - заключил представитель Кремля.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСпецоперацияРоссияКНДР

