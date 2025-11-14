Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области
14 ноября 202513:29
Россия никогда не забудет помощь сапёров КНДР в разминировании Курской области. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эта лпасная и сложная работа продолжается и северокорейские специалисты «очень помогают».
«Мы это очень высоко ценим», - заключил представитель Кремля.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
- «Кривая усмешка»: Группа Limp Bizkit не приедет в Россию до отмены санкций
- Свинцов назвал три главных проблемы с «охлаждением» сим-карт
- «Джаз на воде» отпразднует двухлетие проекта
- Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области
- Уход в онлайн: Почему в России массово закрываются магазины одежды и обуви
- Песков: «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость для стран-участниц
- Спустя 40 лет: Кто заплатит за проект по переброске сибирских рек в Азию
- Россиян призвали готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю»
- Дождь и сугробы: Синоптик Шувалов пообещал москвичам температурную «болтанку»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru