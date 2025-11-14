Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области

Юноша, который устроил поджог в кинозале, рассказал, как его вынудили на этот поступок мошенники Экс-глава подразделения «Росатома» получил взятку при строительстве павильона ВДНХ «Атом» Специалисты Московского зоопарка осенью спасли более 70 летучих мышей В Большом театре прошла презентация книги брата Майи Плисецкой Погода в ближайшие дни в Москве будет переменчивой