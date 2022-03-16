Песков: Санкции против Байдена и Блинкена согласовывались с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новые санкции в отношении руководителей ряда недружественных России стран. По его словам, такие санкции последуют.
Песков в ходе брифинга добавил, что список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее МИД РФ объявил, что Россия вводит санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Кроме того, Россия запретила въезд в страну премьер-министру Джастину Трюдо и еще 300 официальным лицам Канады.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- СМИ: Samsung Pay продолжает работать в России
- Песков констатировал крах святости частной собственности на Западе
- FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе
- «Бандитизм». Песков оценил санкции Запада против российских бизнесменов
- На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа
- Песков: Санкции против Байдена и Блинкена согласовывались с Путиным
- В Госдуме надеются, что попавшие под санкции банки начнут работать в Крыму
- В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок и оснований для дефолта в России
- СМИ сообщили о гибели одного из идеологов полка «Азов»
- Росгвардия взяла без боя Каховскую ГЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru