Песков: Санкции против Байдена и Блинкена согласовывались с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новые санкции в отношении руководителей ряда недружественных России стран. По его словам, такие санкции последуют.

Песков в ходе брифинга добавил, что список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нулевые переговоры!»: Помехой миру между Россией и Украиной назвали «тиски США»

Ранее МИД РФ объявил, что Россия вводит санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Кроме того, Россия запретила въезд в страну премьер-министру Джастину Трюдо и еще 300 официальным лицам Канады.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры