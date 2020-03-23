Песков: Самоизоляция для людей старше 65 лет не коснётся Путина

Указы властей Москвы и Московской области, обязывающие людей старше 65 лет оставаться дома с 26 марта по 14 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса, не распространяется на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РБК.

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В октябре 2019 года главе государства исполнилось 67 лет. Однако «работа есть работа, тем более работа президента», заявил спикер Кремля. Песков добавил, что Путин живёт не в квартире, а в государственной резиденции, и, по сути, работает там, где живёт. Массовые мероприятия с участием президента не планируются.

В то же время, в Кремле с пониманием отнесутся к установке мэра Москвы по поводу людей старшего возраста. По словам Пескова, она частично может распространяться и на сотрудников администрации президента, сообщает Ura.ru.

В России зарегистрированы 438 случаев заражения коронавирусом нового типа, 262 из них — в Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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