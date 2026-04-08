Песков: Россия ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине
8 апреля 202613:43
Москва надеется, что в обозримой перспективе у США появится больше времени на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия ждёт возобновления консультаций в трёхстороннем формате.
«И мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента Трампа на украинском треке», - добавил представитель Кремля.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит участвовать в урегулировании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
