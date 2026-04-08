Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября
В новом учебном году в российских детских садах появится аналог школьных «Разговоров о важном». Как сообщает RT, об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.
По её словам, с 1 сентября текущего года все дошкольные образовательные организации в РФ будут проводить «Добрые игры». Они будут посвящены духовно-нравственным ценностям.
Колударова добавила, что в настоящее время министерство просвещения готовит для «Добрых игр» методический инструментарий.
Ранее предложение распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Депутат Свинцов назвал Telegram ресурсом для оппозиции
- Трамп: Поставляющие Ирану оружие страны получат пошлины в 50%
- Создатели Max объяснили выброр названия для мессенджера
- Вэнс назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана
- Только 5% игроков на ставках предложили считать больными лудоманией
- Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием Ирана»
- «Взять ремень и привести в чувство»: Как распознать тунеядца среди лудоманов
- Лавров: Россия желает умиротворения Ближнего Востока
- Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября
- Ставки и эскроу-счета: Почему россияне не спешат брать ипотеку