Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября

По её словам, с 1 сентября текущего года все дошкольные образовательные организации в РФ будут проводить «Добрые игры». Они будут посвящены духовно-нравственным ценностям.

Колударова добавила, что в настоящее время министерство просвещения готовит для «Добрых игр» методический инструментарий.

Ранее предложение распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

