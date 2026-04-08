Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября

В новом учебном году в российских детских садах появится аналог школьных «Разговоров о важном». Как сообщает RT, об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

Родителей встревожил курс «Моя семья» для младших классов

По её словам, с 1 сентября текущего года все дошкольные образовательные организации в РФ будут проводить «Добрые игры». Они будут посвящены духовно-нравственным ценностям.

Колударова добавила, что в настоящее время министерство просвещения готовит для «Добрых игр» методический инструментарий.

Ранее предложение распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
