«Застройщики готовы к такому падению оборота. Если бы не было слухов о дополнительных изменениях в семейной ипотеке, все шло бы гладко и плавно, не было бы роста выручки в конце прошлого года, а сейчас не было бы падения. Сейчас это компенсация за взрыв выручки, средняя выручка остается неизменной. Это законы экономики. Государство очень активно выступало с реформами семейной ипотеки, люди побежали в конце года покупать квартиры. В этом году спрос восстановится во втором квартале. Никакого вреда это не принесло девелоперам или покупателям. Никто не будет снижать цены или замораживать проекты. Если не будет новых слухов о кардинальных изменениях в семейной ипотеке, все восстановится. Иначе опять будет такая же схема – покупка на опережение. Других оснований для скачков продаж сегодня просто не существует, ставка ЦБ меняется не так резко, как и доходы граждан», - рассказал он.

С 1 февраля 2026 года семейная ипотека ужесточается: вводится правило «одна ипотека в одни руки» на семью. Ставка 6% сохраняется, но активно обсуждается дифференциация (10-12% для одного ребенка, ниже для многодетных).

