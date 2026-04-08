Вэнс: Иран согласился открыть Ормузский пролив
8 апреля 202614:03
Иран согласился открыть Ормузский пролив. Как пишет РБК, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Выступая перед студентами в Будапеште, он указал, что решение о перемирии было принято в Вашингтоне только после получения от Тегерана согласия на открытие пролива.
Политик также назвал перемирие хрупким, выразив при этом надежду на то, что в конечном счёте США и Иран смогут договориться.
Ранее пресс-секретарть президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение Вашингтона и Тегерана о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
