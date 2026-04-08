Создатели Max объяснили выброр названия для мессенджера

Название Max точно отображает концепцию национального мессенджера. Об этом RT заявил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров.

Он напомнил, что Max является общепринятым сокращеним от слова «максимум», в случае с мессенджером — это «Максимум возможностей», что точно отражает его суть.

«Максимум возможностей» — для общения с друзьями и близкими, получения востребованных услуг, удобного взаимодействия с бизнесом и госучреждениями», — заключил Хуснояров.

Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила «Радиоточке НСН», что в перспективе мессенджер Max может стать заменой Telegram, однако пока у брендов нет эффективных альтернатив для рекламы.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
