Лавров: Россия желает умиротворения Ближнего Востока

Россия желает умиротворения Ближнего Востока. Как сообщает RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на заседании Совета глав российских субъектов при министерстве он указал, что основой для этого умиротворения должен стать «баланс интересов всех стран региона».

«И Ирана, и всех его соседей», - заключил Лавров.,

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с удовлетворением восприняла новости о перемирии США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

