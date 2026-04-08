Мирошник заявил, что стороны урегулирования не отказываются от переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу, однако Россия, Украина или США не отказались от них. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио Sputnik.

Дипломат объяснил паузу в переговорном процессе тем, что «сильно меняется конъюнктура вокруг».

«Не исключаю, что будут внесены корректировки в позиции сторон за столом переговоров. Но пока у трех сторон, которые участвуют в переговорах, никаких изменений, отказа от переговоров нет», - отметил Мирошник.

Посол считает, что Киев хотел бы отказаться от переговоров, но не может, опасаясь реакции США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс по Украине встал на паузу, так как у американской стороны много других дел.

