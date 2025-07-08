Песков: Россия ждет от Украины предложений по датам встречи
8 июля 202512:54
Россия ожидает предложений Украины относительно возможных дат встречи по урегулированию конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, продвижения в согласовании даты следующих переговоров с Киевом нет. Москва ждет предложения по возможным датам.
«Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что Россия еще не обсуждала с Украиной детали мирного меморандума.
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