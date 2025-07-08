Песков: Россия ждет от Украины предложений по датам встречи

Россия ожидает предложений Украины относительно возможных дат встречи по урегулированию конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, продвижения в согласовании даты следующих переговоров с Киевом нет. Москва ждет предложения по возможным датам.

«Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Россия еще не обсуждала с Украиной детали мирного меморандума.

