Песков: Россия заинтересована в переговорах с США по безопасности
В позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но Москва заинтересована в переговорах с США для обсуждения позиций друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, готовность Запада к переговорам стала позитивным знаком.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
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