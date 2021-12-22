Песков: Россия заинтересована в переговорах с США по безопасности

В позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но Москва заинтересована в переговорах с США для обсуждения позиций друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин заявил о невозможности доверять долгосрочным юридическим гарантиям США

По его словам, готовность Запада к переговорам стала позитивным знаком.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАПереговорыДмитрий ПесковРоссия
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