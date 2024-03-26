Песков: Россия выполнит все планы по развитию, несмотря на спецоперацию

Российские власти выполнят все планы по развитию страны, несмотря на проводимую специальную военную операцию, сообщил в интервью «АиФ» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, в планах нет отказа от развития. Как отметил пресс-секретарь, озвученные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию проекты просчитаны с учетом налогов. Они будут реализованы благодаря запасу прочности страны.

Также Песков заявил, что российские власти должны действовать таким образом, чтобы военный потенциал Киева не мог угрожать безопасности россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному СобраниюСпецоперацияДмитрий Песков

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