Песков: Россия выполнит все планы по развитию, несмотря на спецоперацию

По его словам, в планах нет отказа от развития. Как отметил пресс-секретарь, озвученные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию проекты просчитаны с учетом налогов. Они будут реализованы благодаря запасу прочности страны.

Также Песков заявил, что российские власти должны действовать таким образом, чтобы военный потенциал Киева не мог угрожать безопасности россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

