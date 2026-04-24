«Исчезнут как нация»: Сенатор Климов ответил на слова Туска о скорой войне с Россией
Польша знает, что Москва не собирается нападать, но вводит в заблуждение свое население, заявил НСН Андрей Климов.
Польские политики пугают избирателей мнимыми угрозами войны с Россией, но если они всерьез решатся на такую авантюру, то растворят в истории свое государство, рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе столкновения с Россией через «месяцы, а не годы». Его слова приводит издание Financial Times. Климов объяснил эти резкие высказывания желанием политика остаться у власти.
«Был такой американский генерал, который довел себя до того, что выпрыгнул из окна с криком "Русские идут!". Он настолько поверил в ту русофобию, которую говорил, что ему почудилось, что в Америку вошли солдаты СССР. Но русофобия уже на излете: европейцам становится все хуже без нашего газа и нефти. Поэтому некоторые политики подкидывают поленья, чтобы удержаться у власти. Они уже говорили, что будет большая война в 2030-м году. Но в это особо никто не поверили. Теперь речь о идет о месяцах. Но с точки зрения реальности, тут не о чем говорить. Это последние аргументы, чтобы кого-то напугать, когда ничего другого не остается. Но это они запускают к нам дроны, стягивают оружие к нашим границам и проводят учения», — подчеркнул он.
Климов добавил, что единственное, что угрожает Европе — это собственное руководство.
«На все реальные угрозы отвечает Генеральный штаб. А пока что это словоблудие, которое приведет к полной девальвации европейского курса. Политики сами себя убивают и делают это за счет свободы, безопасности и благополучия европейцев. Польша может потеряться как нация в историческом смысле. Такое уже было в истории, когда кто-то влезал в немыслимые войны, а потом рассеивался в никуда. Поэтому чем быстрее собственные народы приведут своих политиков в чувство, тем будет лучше», — подчеркнул он.
Ранее Климов призвал в эфире НСН наказать виновных в нападении на Русский дом в Праге.
- СМИ: Базу РФ Хмеймим хотят превратить в тренировочный центр для военных Сирии
- «Еще не время»: Набиуллина объяснила отсутствие брошей на заседаниях Центробанка
- В Госдуме пообещали россиянам дачи коррупционеров
- Минюст признал иноагентами режиссеров Мамина и Теплякова
- Россиянам назвали возможный уровень ключевой ставки после 19 июня
- «Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%
- «Всё ради бабла!»: Юрий Лоза разоблачил все теории заговора
- Песков: Россия умеет минимизировать последствия санкций
- Глава РСПП назвал уровень ключевой ставки для восстановления инвестиций