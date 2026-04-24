СМИ: Базу РФ Хмеймим хотят превратить в тренировочный центр для военных Сирии

Власти Сирии планируют превратить российскую авиабазу в Хмеймиме в тренировочный пункт для сирийских военных. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источник издания утверждает, что объект перейдет под совместное управление России и Сирии, однако будет выполнять только невоенные цели.

Также не исключается, что к подготовке сирийской армии будут привлечены российские инструкторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва должна подумать над сохранением военных баз в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

