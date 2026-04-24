Минюст признал иноагентами режиссеров Мамина и Теплякова

В ведомстве указали, что Мамин распространял фейки о действиях и политике властей РФ, выступал против проведения СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.

По аналогичным причинам иноагентом также признали режиссёра Юрия Теплякова и активистку Наталью Гоголеву.

Кроме того, в реестр иноагентов включили проекты «Антиимперский блок народов» (признан экстремистской организацией и запрещён в РФ) и «Слова вне себя». Также в перечень попали ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции», которые были учреждены иноагентом Алексем Шевцовым.

Ранее признанного в РФ иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна оштрафовали на 8,2 млн рублей за неисполнение закона об иностранных агентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».