«Еще не время»: Набиуллина объяснила отсутствие брошей на заседаниях Центробанка
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не планирует возвращать в обиход легендарные броши, которые ранее надевала на пресс-конференции по итогам оглашения ключевой ставки.
«Ещё не время», - сказала она журналисту Life Александру Юнашеву.
На вопрос о том, случится ли возвращение ставших традицией брошей хотя бы в текущем году, Набиуллина ответила, что пока не знает.
Ранее броши Набиуллиной играли роль неформального комментария к решению Центробанка по ключевой ставке. Однако в феврале 2022 года она впервые выступила без данного украшения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Базу РФ Хмеймим хотят превратить в тренировочный центр для военных Сирии
- «Исчезнут как нация»: Сенатор Климов ответил на слова Туска о скорой войне с Россией
- «Еще не время»: Набиуллина объяснила отсутствие брошей на заседаниях Центробанка
- В Госдуме пообещали россиянам дачи коррупционеров
- Минюст признал иноагентами режиссеров Мамина и Теплякова
- Россиянам назвали возможный уровень ключевой ставки после 19 июня
- «Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%
- «Всё ради бабла!»: Юрий Лоза разоблачил все теории заговора
- Песков: Россия умеет минимизировать последствия санкций
- Глава РСПП назвал уровень ключевой ставки для восстановления инвестиций