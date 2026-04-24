«Еще не время»: Набиуллина объяснила отсутствие брошей на заседаниях Центробанка

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не планирует возвращать в обиход легендарные броши, которые ранее надевала на пресс-конференции по итогам оглашения ключевой ставки.

«Ещё не время», - сказала она журналисту Life Александру Юнашеву.

На вопрос о том, случится ли возвращение ставших традицией брошей хотя бы в текущем году, Набиуллина ответила, что пока не знает.

Ранее броши Набиуллиной играли роль неформального комментария к решению Центробанка по ключевой ставке. Однако в феврале 2022 года она впервые выступила без данного украшения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: кадр из видео YouTube
