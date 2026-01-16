Песков: Россия ценит усилия США по урегулированию на Украине
16 января 202615:07
Россия высоко ценит усилия, которые США предпринимают по дипломатическому урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва заинтересована в переговорном процессе и усилия Вашингтона соответствуют её интересам.
«Мы приветствуем эти усилия», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москва согласна с мнением американского лидера Дональда Трампа, что Киев тормозит мирный процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
