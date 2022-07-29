Песков: Россия солидарна с КНР в оценке действий США по Тайваню

В Кремле согласны с мнением главы КНР Си Цзиньпина, который предостерег американского лидера Джо Байдена от игры с огнем в позиции США по Тайваню. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поведение Вашингтона способно создать дополнительную напряженность в мире.