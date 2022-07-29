Песков: Россия солидарна с КНР в оценке действий США по Тайваню
В Кремле согласны с мнением главы КНР Си Цзиньпина, который предостерег американского лидера Джо Байдена от игры с огнем в позиции США по Тайваню. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, поведение Вашингтона способно создать дополнительную напряженность в мире.
«Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера», - отметил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня.
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