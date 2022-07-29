Раскрыта суть разговора Си Цзиньпина и Байдена

Лидер КНР Си Цзиньпин посоветовал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора «не играть с огнем» в ситуации с Тайванем, сообщает «РЕН ТВ».

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«Мы решительно выступаем против сепаратизма и "независимости Тайваня", а также вмешательства внешних сил», – заявил китайский лидер. Он отметил, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».

Си Цзиньпин подчеркнул, что воля населения Китая в вопросе территориальной целостности страны «непоколебима», передает Центральное телевидение Китая.

Также в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов, лидеры также говорили на тему украинского кризиса и специальной военной операции России на Украине.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТайваньСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
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