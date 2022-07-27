СМИ: авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня

Официальный представитель военного ведомства КНР Тань Кэфэй предупредил, что, если спикер палаты представителей США не откажется от своего визита на Тайвань, китайская армия примет все меры, чтобы его не допустить.

Ранее СМИ сообщали, что власти США предупредили Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань.

