СМИ: авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня
К берегам острова Тайвань в Южно-Китайское море отправился атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган», сообщает газета «South China Morning Post».
По данным издания, «Рональд Рейган» вместе с кораблями сопровождения покинув порт Сингапура, следует в направлении Тайваньского пролива.
Поход группы военных кораблей и авианосца в этом направлении, по мнению газеты, связан с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.
Официальный представитель военного ведомства КНР Тань Кэфэй предупредил, что, если спикер палаты представителей США не откажется от своего визита на Тайвань, китайская армия примет все меры, чтобы его не допустить.
Ранее СМИ сообщали, что власти США предупредили Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы
- В Латвии пригрозили тюрьмой хоккеистам, играющим в России
- Сборную России не допустили к чемпионату мира по настольному теннису
- Торговый центр «Лотос» загорелся в Ярославле
- Исаев покинет пост зампреда Центробанка РФ
- СМИ: авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня
- В Тюмени погибла известная тиктокерша-крановщица
- Глава ДНР Пушилин: Настало время освобождать русские города
- СМИ: правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц
- Делегация из Израиля прибудет в Москву из-за агентства «Сохнут»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru