СМИ: авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня

К берегам острова Тайвань в Южно-Китайское море отправился атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган», сообщает газета «South China Morning Post».

По данным издания, «Рональд Рейган» вместе с кораблями сопровождения покинув порт Сингапура, следует в направлении Тайваньского пролива.

Поход группы военных кораблей и авианосца в этом направлении, по мнению газеты, связан с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Белый дом: Пелоси пока не приняла решение о визите на Тайвань

Официальный представитель военного ведомства КНР Тань Кэфэй предупредил, что, если спикер палаты представителей США не откажется от своего визита на Тайвань, китайская армия примет все меры, чтобы его не допустить.

Ранее СМИ сообщали, что власти США предупредили Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань.

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ФОТО: U.S. Navy/Ridge Leoni
ТЕГИ:КНРТайваньАвианосецСША
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