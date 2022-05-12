Песков: Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине

Россия сделала все, чтобы не проводить специальную военную операцию на Украине, однако с Москвой «не захотели разговаривать». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов

Как отметил представитель Кремля, власти страны предпринимали различные действия, чтобы предотвратить эскалацию. В частности, Москва пыталась обсудить гарантии своей безопасности.

«С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога в последние два месяца не было», — подчеркнул Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Песков
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