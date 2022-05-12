В Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов
Необходимо предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прежде всего, это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов. А все остальные меры, которые необходимо принимать, - это те меры, о которых могут говорить наши военные», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее стало известно об обстрелах приграничных районов Белгородской области. Накануне со стороны Украины был открыт огонь по селу Солохи, в результате один человек погиб, семь пострадали. По данным властей Белгородской области, из-за обстрела были повреждены 17 домовладений и 6 автомобилей, выбиты окна в школе, почтовом отделении, магазине.
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