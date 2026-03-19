Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок

Информация о том, что у Роскомнадзора не хватает мощностей для текущего объёма блокировок, являются ложными. Об этом со ссылкой на регулятора пишет РБК.

Россиян призвали не ждать ослабления «киберцензуры» после окончания СВО

Ранее в СМИ появились сообщения, что ведомство перестало полностью справляться с блокировками в интернете и некоторые заблокированные ресурсы временно становятся доступными.

«Информация не соответствует действительности», — указали в Роскомнадзоре.

Ранее в ведомстве заявили, что с начала года в социальных сетях было заблокировано свыше 25 тысяч материалов с запрещенной информацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
