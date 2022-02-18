Песков: Россия рада видеть мигрантов, но с нелегальной миграцией надо бороться

Россия приветствует новых мигрантов, однако для борьбы с проблемой нелегальной миграции должны быть приложены все максимальные усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, среди нелегальных мигрантов много преступности и это требует особого внимания властей. Песков отметил, что вопрос миграции обсуждается на самом высоком уровне.

Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что проблема с преступностью мигрантов в России связана с большой коррупцией, в которой замешаны как полиция с МВД, так и другие ведомства.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МигрантыДмитрий ПесковРоссия
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