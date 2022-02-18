Песков: Россия рада видеть мигрантов, но с нелегальной миграцией надо бороться

По его словам, среди нелегальных мигрантов много преступности и это требует особого внимания властей. Песков отметил, что вопрос миграции обсуждается на самом высоком уровне.

Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что проблема с преступностью мигрантов в России связана с большой коррупцией, в которой замешаны как полиция с МВД, так и другие ведомства.

