Песков: Россия рада видеть мигрантов, но с нелегальной миграцией надо бороться
Россия приветствует новых мигрантов, однако для борьбы с проблемой нелегальной миграции должны быть приложены все максимальные усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, среди нелегальных мигрантов много преступности и это требует особого внимания властей. Песков отметил, что вопрос миграции обсуждается на самом высоком уровне.
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что проблема с преступностью мигрантов в России связана с большой коррупцией, в которой замешаны как полиция с МВД, так и другие ведомства.
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