Песков: Россия продолжит работать в формате «двадцатки»

Россия работает в формате «Большой двадцатки» и продолжит такую деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что решение по саммиту G20 в Индонезии пока не принято.

«По Индонезии пока оно не принято. Еще есть время», — цитирует Пескова РИА Новости.

Встреча глав государств «двадцатки» запланирована на 15-16 ноября. Ранее российская сторона приняла приглашение поучаствовать в мероприятии, отмечалось, что решение о формате примут непосредственно перед поездкой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20G20Дмитрий Песков
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