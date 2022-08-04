Песков: Россия продолжит работать в формате «двадцатки»

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что решение по саммиту G20 в Индонезии пока не принято.

«По Индонезии пока оно не принято. Еще есть время», — цитирует Пескова РИА Новости.

Встреча глав государств «двадцатки» запланирована на 15-16 ноября. Ранее российская сторона приняла приглашение поучаствовать в мероприятии, отмечалось, что решение о формате примут непосредственно перед поездкой.

