Песков: Россия по-прежнему против европейских миротворцев на территории Украины

Россия по-прежнему не приемлет присутствие европейских миротворцев на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь россиского президента Дмитрий Песков.

В Европе обсудили отправку «миротворцев» на Украину

По его словам, в этом случае на украинской территории будут находиться «фактически силы и средства НАТО».

«Это, собственно, то, что было... одной из первопричин для начала специальной военной операции», - заключил представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину под видом миротворцев будет означать войну с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаМиротворцыСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

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