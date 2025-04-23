Песков: Россия по-прежнему против европейских миротворцев на территории Украины

По его словам, в этом случае на украинской территории будут находиться «фактически силы и средства НАТО».

«Это, собственно, то, что было... одной из первопричин для начала специальной военной операции», - заключил представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину под видом миротворцев будет означать войну с Россией, сообщает RT.

