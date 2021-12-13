Песков: Россия передаст США предложения по безопасности на текущей неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что на этой неделе Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление представителя Кремля.

По его словам, президент России Владимир Путин сообщал, что это будет сделано в течение недели. Песков отметил, что передавать предложения Россия будет по дипломатическим каналам через МИД.