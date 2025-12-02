Песков: Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей

По его словам, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, с помощью которых должна достичь своих целей.

«Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не хочет вести обсуждение подробностей урегулирования на Украине в «публичном мегафонном формате», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

