Песков: Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей
2 декабря 202514:14
Россия выступает за мир и ищет пути его достижения. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, с помощью которых должна достичь своих целей.
«Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не хочет вести обсуждение подробностей урегулирования на Украине в «публичном мегафонном формате», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эхо Второй мировой: Египет не сможет забрать музейные экспонаты у России
- Песков: Европейцы хотят просто украсть российские деньги
- Россиянам разъяснили, могут ли квас и кефир дать ложный результат алкотестера
- Песков: Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей
- CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям
- Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76 миллионов рублей
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
- Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru