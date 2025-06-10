Песков: Россия несколько дней находится на границе с Украиной для передачи тел

Представители России уже несколько дней находится на границе с Украиной для передачи украинской стороне тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Опубликован список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

По его словам, Россия готова к процессу и остается на границе с трейлерами для передачи Киеву.

«Вот это факт, который видят и знают все», - подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем Песков указал, что стороны ведут контакты по передаче тел погибших, сопоставляют необходимые данные. Пресс-секретарь выразил надежду, что обмен останками военных состоится.

Представитель переговорной группы РФ, генерал-лейтенант Александр Зорин 7 июня заявил, что Украина не подтвердила проведение обмена телами бойцов и перенесла его на неопределенный срок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Москве неизвестна причина затягивания Киевом обмена.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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