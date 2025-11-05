«В Германии заканчиваются деньги, правительство взяло громадные кредиты, которые в первую очередь тратятся на строительство инфраструктуры и на военизацию. На социальные блага денег нет, поэтому приходится и экономить, и повышать налоги, и увеличивать стоимость услуг. Все это будет происходить и в дальнейшем. Естественно, у населения негативное отношение к этому. Напомню, что в демократической системе самые непопулярные и противные для общества решения принимаются вскоре после выборов, чтобы люди в течение следующих трех лет успокоились или привыкли к трудностям. Думаю, что крупных протестов или политических потрясений не будет. Будет расти недовольство населения, поднимется рейтинг “Альтернативы для Германии”, потому что протестный электорат будет увеличиваться, кроме того, усилятся позиции “левых”, потому что они предлагают очень популистские решения — все отнимать у богатых и отдавать бедным. Однако у правительства другого выхода нет, поскольку нет ни денег, ни природных ресурсов», — сказал Рар.

Собеседник НСН добавил, что главной проблемой для Германии остается наплыв беженцев.

«Главная проблема для жителей Германии — далеко не поддержка Украины, а огромное количество беженцев, в том числе, конечно, и украинских, но в основном это сирийцы, афганцы, жители стран Африки, они пользуются социальными системами, которые на это не рассчитаны. Конечно, было бы логично, если бы партия “левых” выступала против вооружения страны и за увеличение расходов на социальные блага. Но сейчас в Европе этих движений нет, они были в 1970-80-е годы. Я сам себе задаю вопрос, почему люди не выходят на улицу, чтобы протестовать против расходов на войну с Россией, которой никогда не будет. Но СМИ и правительство настолько умело это подают, что люди хоть и не особо верят в конфликт с Россией, но не протестуют, апатично к этому относятся», — подытожил он.

Ранее Рар заявил, что на бюджетный кризис в ФРГ повлияли выросшая нагрузка на социальные системы, деиндустриализация и необходимость увеличения расходов на оборону, однако нет оснований заявлять об обрушении немецкой экономики.

При этом власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год еще на 3 миллиарда евро (плюс к заложенным 8,5 миллиарда), несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

