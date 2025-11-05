Недовольны, но молчат: Политолог не ждет протестов в Германии из-за роста налогов
Несмотря на предпринимаемые непопулярные меры по повышению налогов в Германии, массовых протестов населения и политических потрясений ждать не стоит, сказал НСН Александр Рар.
Рост налогов больно ударит по жителям ФРГ, однако протестов и политических потрясений ждать не стоит. Кроме того, главная проблема Германии сегодня — не высокие налоги и не поддержка Украины, а непомерное число беженцев, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
В Германии планируется крупнейшее массовое повышение сборов с населения с 1 января от муниципалитетов, так как многие из них находятся в предбанкротном состоянии, сообщила газета Bild. Прежде всего это коснется вывоза мусора, уборки улиц, канализации, парковки, развлекательных центров, бассейнов, общественного транспорта и налога на собак. В некоторых городах налоги вырастут более чем на 400%. Рар отметил, что даже такие решения не вызовут волны протестов среди населения.
«В Германии заканчиваются деньги, правительство взяло громадные кредиты, которые в первую очередь тратятся на строительство инфраструктуры и на военизацию. На социальные блага денег нет, поэтому приходится и экономить, и повышать налоги, и увеличивать стоимость услуг. Все это будет происходить и в дальнейшем. Естественно, у населения негативное отношение к этому. Напомню, что в демократической системе самые непопулярные и противные для общества решения принимаются вскоре после выборов, чтобы люди в течение следующих трех лет успокоились или привыкли к трудностям. Думаю, что крупных протестов или политических потрясений не будет. Будет расти недовольство населения, поднимется рейтинг “Альтернативы для Германии”, потому что протестный электорат будет увеличиваться, кроме того, усилятся позиции “левых”, потому что они предлагают очень популистские решения — все отнимать у богатых и отдавать бедным. Однако у правительства другого выхода нет, поскольку нет ни денег, ни природных ресурсов», — сказал Рар.
Собеседник НСН добавил, что главной проблемой для Германии остается наплыв беженцев.
«Главная проблема для жителей Германии — далеко не поддержка Украины, а огромное количество беженцев, в том числе, конечно, и украинских, но в основном это сирийцы, афганцы, жители стран Африки, они пользуются социальными системами, которые на это не рассчитаны. Конечно, было бы логично, если бы партия “левых” выступала против вооружения страны и за увеличение расходов на социальные блага. Но сейчас в Европе этих движений нет, они были в 1970-80-е годы. Я сам себе задаю вопрос, почему люди не выходят на улицу, чтобы протестовать против расходов на войну с Россией, которой никогда не будет. Но СМИ и правительство настолько умело это подают, что люди хоть и не особо верят в конфликт с Россией, но не протестуют, апатично к этому относятся», — подытожил он.
Ранее Рар заявил, что на бюджетный кризис в ФРГ повлияли выросшая нагрузка на социальные системы, деиндустриализация и необходимость увеличения расходов на оборону, однако нет оснований заявлять об обрушении немецкой экономики.
При этом власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год еще на 3 миллиарда евро (плюс к заложенным 8,5 миллиарда), несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
- Россиянам посоветовали «залететь» в Каир ради рекордного Египетского музея
- «Из другой системы»: Интерстеллар 3I/ATLAS отказались считать искусственным
- Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников
- Недовольны, но молчат: Политолог не ждет протестов в Германии из-за роста налогов
- «Абсолютно неправильно!»: Врач осудил Плющенко за выход болеющего сына на лёд
- «Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
- Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление
- Вайб премиума: Названы покупатели бюджетного ноутбука от Apple
- Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru