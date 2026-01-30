РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан

Речь в документе идёт о защите россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

В пояснительной записке говорится, что соглашение заключается с целью защиты граждан РФ и Белорусии, а также «обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами».

Ранее Путин подписал закон о денонсации соглашения РФ и США об утилизации плутония, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».