РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан. Об этом сообщает RT.

Речь в документе идёт о защите россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

В пояснительной записке говорится, что соглашение заключается с целью защиты граждан РФ и Белорусии, а также «обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами».

Ранее Путин подписал закон о денонсации соглашения РФ и США об утилизации плутония, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

