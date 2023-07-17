Песков: Россия не развивает отношения с Западом
Россия не развивает отношения со странами Запада, тем не менее Москва считает необходимым сохранять каналы диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном разрыве дипотношений между Москвой, Вашингтоном и Лондоном на фоне атаки по Крымскому мосту и поставок вооружений Украине.
При этом Песков подчеркнул, что о развитии отношений с Западом «сейчас не может быть и речи».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля был совершен киевским режимом. Как отметила дипломат, США и Британия руководят террористической группировкой: все решения Киева принимаются при участии и одобрении американских и британских спецслужб и политических деятелей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru