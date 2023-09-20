Песков: Россия не принимает упреки в невыполнении обязательств по Карабаху

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что РФ якобы не выполняет обязательства по защите Карабаха и «много лет» продает оружие Азербайджану, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что обвинения Еревана в адрес Москвы «ни на чем не основаны».

