Песков: Россия не принимает упреки в невыполнении обязательств по Карабаху

Россия не принимает беспочвенные упреки Армении в свой адрес относительно ситуации в Нагорном Карабахе и деятельности российских миротворцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что РФ якобы не выполняет обязательства по защите Карабаха и «много лет» продает оружие Азербайджану, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что обвинения Еревана в адрес Москвы «ни на чем не основаны».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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