Песков: Россия не принимает результаты расследований по MH17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing, сообщает РИА Новости.

Прокуратура Нидерландов заявила, что Путина невозможно преследовать по делу MH17

Он напомнил, что российская сторона «не принимала никакого участия в этом расследовании» по делу рейса MH17.

«Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений», - заключил представитель Кремля.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что у следствия имеются доказательства причастности российских властей к крушению малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает НСН.

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ФОТО: Кабина Boeing MH17
ТЕГИ:РасследованиеРоссияДмитрий ПесковМалайзийский БоингКатастрофа Боинга
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