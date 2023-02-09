Песков: Россия не принимает результаты расследований по MH17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что российская сторона «не принимала никакого участия в этом расследовании» по делу рейса MH17.
«Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений», - заключил представитель Кремля.
Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что у следствия имеются доказательства причастности российских властей к крушению малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает НСН.
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