Песков: Россия не принимает результаты расследований по MH17

Он напомнил, что российская сторона «не принимала никакого участия в этом расследовании» по делу рейса MH17.

«Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений», - заключил представитель Кремля.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что у следствия имеются доказательства причастности российских властей к крушению малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает НСН.

