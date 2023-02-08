Прокуратура Нидерландов заявила, что Путина невозможно преследовать по делу MH17

Выступая в Гааге на пресс-конференции по новым результатам расследования трагедии она пояснила, что это невозможно в силу того, что российский лидер обладает иммунитетом как глава государства.

«Путин обладает иммунитетом, на момент крушения он был главой государства, и сейчас он является главой государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию», - указала ван Бутцелар.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что у следствия имеются доказательства того, что руководство России одобрило передачу ДНР комплекса «Бук» и к этому причастен Путин, сообщает НСН.

