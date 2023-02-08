Reuters: прокуратура обвинила власти России в причастности к катастрофе MH17

Прокуратура Нидерландов заявила о причастности российских властей к крушению малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters.

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Агентство ссылается на международную группу расследователей, которые указали на наличие у них доказательств того, что руководство России одобрило передачу ДНР комплекса «Бук».

Следователи добавили, что имеющихся у них доказательств пока недостаточно для возбуждения уголовного дела.

Ранее суд в Гааге признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом малазийском Boeing 777 МН17 Амстердам - Куала-Лумпур и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа, сообщает НСН.

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ФОТО: Кабина Boeing MH17
ТЕГИ:РоссияПрокуратураДонбассМалайзийский БоингКатастрофа Боинга
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