Песков: Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности
Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер продолжит настаивать, чтобы вопросы безопасности не игнорировались.
«Путин весьма последователен в своем подходе к нашим, ну хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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