Песков: Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности

По его словам, российский лидер продолжит настаивать, чтобы вопросы безопасности не игнорировались.

«Путин весьма последователен в своем подходе к нашим, ну хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

