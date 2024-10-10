Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня

Россия не получала никаких сигналов о готовности Украины к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в настоящее время в СМИ «много рассуждений, много схоластики на этот счёт».

«По-прежнему каких-либо действий на этот счёт никто не предпринимает», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что утверждения о том, что КНДР отправляет своих военнослужащих для участия в спецоперации на Украине являются «очередной информационной уткой», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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