Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня

Он отметил, что в настоящее время в СМИ «много рассуждений, много схоластики на этот счёт».

«По-прежнему каких-либо действий на этот счёт никто не предпринимает», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что утверждения о том, что КНДР отправляет своих военнослужащих для участия в спецоперации на Украине являются «очередной информационной уткой», сообщает «Свободная пресса».

